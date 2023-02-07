Лютий, 07 в 6:14

Російські війська продовжували наземні атаки на північний схід і на південь від Бахмута, але так і не оточили населений пункт.

Карта бойових дій в Україні на 7.02.2023

Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Веселе, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка Донецької області.

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На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Водночас обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка і Олександрівка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Красне, Гатище, Вовчанськ і Дворічна – Харківської.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка на Харківщині, а також Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Терни Донецької області та Площанка, Червонопопівка, Кремінна і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка.

На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку ворожі обстріли зафіксовано по Вугледару, Пречистівці, Золотій Ниві та Нескучному Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони 23 населених пунктів, зокрема, Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Степове на Запоріжжі та Великомихайлівка Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них – Гола Пристань, Золота Балка, Качкарівка, Милове, Антонівка та Херсон.

Втрати ворога з 24.02.22 по 07.02.23:

особового складу – 133 190 (+1030),

танків ‒ 3245 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 6443 (+28) од,

артилерійських систем – 2232 (+1) од,

РСЗВ – 461 (+0) од,

засобів ППО ‒ 227 (+0) од,

літаків – 294 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0),

крилатих ракет ‒ 796 (+0),

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5107 (+3) од,

спеціальної техніки ‒ 208 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 349-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW, Генштаб