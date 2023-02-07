Обстрел Волчанска и бои на Донбассе: что происходит на 349 сутки войны (онлайн)
Украина работает над получением эскадрильи иностранных боевых самолетов, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Правительство Норвегии хочет выделить на помощь Украине более €6 млрд в течение пяти лет.
Украинские военные уничтожили две диверсионные группы российских оккупантов и два вражеских катера, отметили в ОК Юг.
Верховная Рада приняла постановление о признании частной военной компании Вагнера международной преступной организацией.
Наступления войск РФ могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, вероятно, на Запорожье, — ГУР. В то же время На Херсонщине и в Крыму российская армия будет вести оборону.
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