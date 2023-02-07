00:03 -

Второй год войны в Украине будет еще сложнее, ведь российский диктатор Владимир Путин решил удвоить усилия, мобилизовав за последние месяцы, возможно, до 500 тыс. новых солдат.

Об этом пишет американский журналист Томас Фридман в статье The New York Times.