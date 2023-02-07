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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Обстрел Волчанска и бои на Донбассе: что происходит на 349 сутки войны (онлайн)

Обстрел Волчанска и бои на Донбассе: что происходит на 349 сутки войны (онлайн)

Украина работает над получением эскадрильи иностранных боевых самолетов, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Правительство Норвегии хочет выделить на помощь Украине более €6 млрд в течение пяти лет.

Украинские военные уничтожили две диверсионные группы российских оккупантов и два вражеских катера, отметили в ОК Юг.

Верховная Рада приняла постановление о признании частной военной компании Вагнера международной преступной организацией.

Наступления войск РФ могут быть в Донецкой и Луганской областях, а также, вероятно, на Запорожье, — ГУР. В то же время На Херсонщине и в Крыму российская армия будет вести оборону.

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00:03 - 07 февраля

Второй год войны в Украине будет еще сложнее, ведь российский диктатор Владимир Путин решил удвоить усилия, мобилизовав за последние месяцы, возможно, до 500 тыс. новых солдат.

Об этом пишет американский журналист Томас Фридман в статье The New York Times.

— По сути, Путин говорит Байдену: я не могу позволить себе проиграть эту войну, и я заплачу любой ценой и понесу любое бремя, чтобы гарантировать, что я выйду с частью Украины, которая сможет оправдать мои потери. А ты, Джо? А как насчет ваших европейских друзей? Готовы ли вы заплатить любой ценой и нести любое бремя, чтобы поддерживать свой “либеральный порядок”, — пишет журналист.

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