Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Мощное землетрясение в Турции. Украина готова отправить спасателей для помощи

Бедрак Виктория, редактор ленты
Мощное землетрясение в Турции. Украина готова отправить спасателей для помощи
Фото: Getty Images

Украина готова отправить спасателей, чтобы помочь Турции преодолеть последствия землетрясения.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

– Украина готова направить большую группу спасателей в Турцию для оказания помощи в реагировании на кризис. Мы тесно сотрудничаем с турецкой стороной для координации их развертывания, – написал он.

В понедельник, 6 февраля, в турецком районе Пазарджык зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате погибли 912 человек, еще 5 383 получили ранения. Пока спасательно-поисковые работы продолжаются.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка