Мощное землетрясение в Турции. Украина готова отправить спасателей для помощи

Украина готова отправить спасателей, чтобы помочь Турции преодолеть последствия землетрясения.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

– Украина готова направить большую группу спасателей в Турцию для оказания помощи в реагировании на кризис. Мы тесно сотрудничаем с турецкой стороной для координации их развертывания, – написал он.