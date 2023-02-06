Мощное землетрясение в Турции. Украина готова отправить спасателей для помощи
Украина готова отправить спасателей, чтобы помочь Турции преодолеть последствия землетрясения.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
– Украина готова направить большую группу спасателей в Турцию для оказания помощи в реагировании на кризис. Мы тесно сотрудничаем с турецкой стороной для координации их развертывания, – написал он.
Ukraine stands ready to send a large group of rescue workers to Türkiye to assist crisis response. We are working closely with the Turkish side to coordinate their deployment.Сейчас смотрят
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 6, 2023
В понедельник, 6 февраля, в турецком районе Пазарджык зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате погибли 912 человек, еще 5 383 получили ранения. Пока спасательно-поисковые работы продолжаются.