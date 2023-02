Мощное землетрясение в Турции. Украина готова отправить спасателей для помощи

Украина готова отправить спасателей, чтобы помочь Турции преодолеть последствия землетрясения.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ukraine stands ready to send a large group of rescue workers to Türkiye to assist crisis response. We are working closely with the Turkish side to coordinate their deployment.

Сейчас смотрят — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 6, 2023 В понедельник, 6 февраля, в турецком районе Пазарджык зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате погибли 912 человек, еще 5 383 получили ранения. Пока спасательно-поисковые работы продолжаются.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter