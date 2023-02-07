Над Бахмутом сбит российский штурмовик Су-25 – пограничники
Фото: Нацполиция
Госпогранслужба Украины во вторник, 7 февраля, рассказала о сбитии российского штурмовика Су-25 в районе Бахмута.
Об этом говорится в сообщениях, распространенных пресс-службой ведомства в соцсетях.
– Вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на линию обороны защитников. Пограничник открыл огонь из ПЗРК и сбил российский боевой самолет, предварительно Су-25. Самолет от попадания ракеты загорелся и упал, судьба пилота пока неизвестна, – говорится в сообщении.
Кроме того, опубликовано видео с места падения российского Су-25.
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Также отмечается, что бойцы ГПСУ уничтожили беспилотник оккупантов под Бахмутом. По опубликованным данным, вражеского шпиона расстреляли из стрелкового оружия.
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