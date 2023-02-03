В районе Бахмута нацгвардейцы уничтожили вражеский самолет Су-25

Февраль, 03 в 15:32

Под Бахмутом бойцы Нацгвардии сбили очередной вражеский штрурмовик Су-25.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Накануне около 11:55 в юго-восточной окраине Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских самолета Су-25.

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– Цель была захвачена стрелком-зенитчиком ПЗРК Игла-1 и осуществлен пуск. В результате боевой работы один Су-25 был поражен, – прокомментировал командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 бригады.

Отмечается, что на Бахмутском направлении оккупанты частично теряют боеспособность и воздушное преимущество. За прошедшую неделю в этом районе были уничтожены вертолет Ми-24 и самолет Су-25.

Враг несет многочисленные потери, впрочем, не прекращает наступательных действий под Бахмутом. Воины ВСУ отражают безрезультатные атаки оккупантов.

По данным Генштаба с начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла в войне против Украины 294 самолета.