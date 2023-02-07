Над Бахмутом збитий російський штурмовик Су-25 – прикордонники
Фото: Нацполіція
Держприкордонслужба України у вівторок, 7 лютого, розповіла про збиття російського штурмовика Су-25 в районі Бахмута.
Про це йдеться у повідомленнях, розповсюджених пресслужбою відомства у соцмережах.
– Ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників. Прикордонник відкрив вогонь з ПЗРК та збив російський бойовий літак, попередньо Су-25. Літак від влучання ракети загорівся і впав, доля пілота наразі невідома, – йдеться у повідомленні.
Крім того, опубліковане відео з місця падіння російського Су-25.
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Також зазначається, що бійці ДПСУ знищили безпілотник окупантів під Бахмутом. За опублікованими даними, ворожого шпигуна розстріляли зі стрілецької зброї.
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