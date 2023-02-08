Російські війська обстрілюють Харків та область.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

– Увага! Жителі Харкова і області, окупанти завдають ударів, – написав він.

Начальник ОВА закликав мешканців регіону залишатись в укриттях.

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Перед цим в області була оголошена повітряна тривога.

Згодом Синєгубов додав, що внаслідок влучання ворожих ракет було зафіксовано в центральній частині Харкова.

– Попередньо С-300, від 6 до 10 ракет, – повідомив він.

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється, зазначив очільник ОВА.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що з боку росіян було зафіксовано шість ударів.

– Шість “прильотів” по Харкову. Поки маємо підтвердження про удари по промисловому об‘єкту у Київському районі міста, – написав він.

Міський голова також повідомив, що в результаті атаки окупантів на місці одного з прильотів почалась пожежа.