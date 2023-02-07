В Черном море мощный шторм, почти все корабли РФ в пунктах базирования — Гуменюк

Февраль, 07 в 9:56

Из-за сильного шторма в Черном море Россия держит на боевом дежурстве только два корабля, среди них нет носителей Калибров.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— В Черном море бушует очень мощный шторм в 5-7 баллов. Именно поэтому корабельная группировка врага почти полностью прячется в пунктах базирования. На дежурстве оставлены два корабля, но это не ракетоносители. В Азовском море шторм в 2-3 балла, и это для этого моря тоже достаточно мощно, поэтому там нет кораблей РФ на дежурстве, — объяснила она.

В то же время, по ее словам, угроза ракетных ударов из акватории Черного моря моря все еще сохраняется, поскольку гипотетически пуск ракет возможен и из пунктов базирования.

Сейчас смотрят — Хотя это противоречит нормам безопасности, но мы знаем, что РФ очень часто не придерживается общеустановленных правил. Кроме того, для вывода на боевое дежурство в открытое море для осуществления залпа ракетоносителю достаточно двух часов. Поэтому ситуация меняется динамично, мы за ней следим постоянно, — добавила Гуменюк. Читайте Нужно всегда быть готовыми к возможным атакам авиации РФ из Беларуси — Игнат

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