В Черном море мощный шторм, почти все корабли РФ в пунктах базирования — Гуменюк
Из-за сильного шторма в Черном море Россия держит на боевом дежурстве только два корабля, среди них нет носителей Калибров.
Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
— В Черном море бушует очень мощный шторм в 5-7 баллов. Именно поэтому корабельная группировка врага почти полностью прячется в пунктах базирования. На дежурстве оставлены два корабля, но это не ракетоносители. В Азовском море шторм в 2-3 балла, и это для этого моря тоже достаточно мощно, поэтому там нет кораблей РФ на дежурстве, — объяснила она.
В то же время, по ее словам, угроза ракетных ударов из акватории Черного моря моря все еще сохраняется, поскольку гипотетически пуск ракет возможен и из пунктов базирования.
— Хотя это противоречит нормам безопасности, но мы знаем, что РФ очень часто не придерживается общеустановленных правил. Кроме того, для вывода на боевое дежурство в открытое море для осуществления залпа ракетоносителю достаточно двух часов. Поэтому ситуация меняется динамично, мы за ней следим постоянно, — добавила Гуменюк.