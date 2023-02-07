У Чорному морі потужний шторм, майже всі кораблі РФ у пунктах базування – Гуменюк

Лютий, 07 в 9:56

Через сильний шторм у Чорному морі Росія тримає на бойовому чергуванні лише два кораблі, серед них немає носіїв Калібрів.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівник пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

– У Чорному морі вирує дуже потужний шторм у 5-7 балів. Саме тому корабельне угруповання ворога майже повністю ховається в пунктах базування. На чергуванні залишено два кораблі, але це не ракетоносії. В Азовському морі шторм у 2-3 бали, і це для цього моря теж досить потужно, тому там немає кораблів РФ на чергуванні, – пояснила вона.

Водночас, за її словами, загроза ракетних ударів з акваторії Чорного моря моря все ще зберігається, оскільки гіпотетично пуск ракет можливий і з пунктів базування.

Зараз дивляться – Хоча це суперечить нормам безпеки, але ж ми знаємо, що РФ дуже часто не дотримується загальновстановлених правил. Окрім того, для виведення на бойове чергування у відкрите море для здійснення залпу ракетоносію достатньо двох годин. Тому ситуація змінюється динамічно, ми за нею стежимо постійно, – додала Гуменюк. Читайте Треба завжди бути готовими до можливих атак авіації РФ з Білорусі – Ігнат

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