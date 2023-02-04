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Факты / Україна

Нужно всегда быть готовыми к возможным атакам авиации РФ из Беларуси — Игнат

Валентина Летяк, редактор ленты
Юрій Ігнат
Фото: Факты ICTV

Несмотря на завершение учений в Беларуси, враг не переместил свою авиацию в пункты базирования на территории РФ, поэтому угроза ракетных ударов с этого направления сохраняется, как это было с начала полномасштабного вторжения.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— РФ это делает на постоянной основе. Авиация может очень быстро переместиться. Это не подразделение, которому нужны недели или месяцы на передислокацию. Авиация взлетела и через час она уже в другом месте. Поэтому надо понимать, что авиационное присутствие россиян на территории Беларуси было всегда с начала полномасштабного вторжения, — объяснил военный.

По его словам, учения не влияют на перемещение авиации, поскольку РФ может это сделать в любой момент, то есть передислоцировать на один из 40 аэродромов, которые она использует для атак против Украины.

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— Поэтому надо быть готовыми всегда к возможным атакам. Потому что стратегическая авиация — это самый мобильный вид, который можно применять, — подытожил Игнат.

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