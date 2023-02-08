Лубинец порезал на куски членский билет Европейского института омбудсмана — причина

Февраль, 08 в 14:58

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о выходе из состава Европейского института омбудсмана. Причина — незаконный вывоз членом организации из Австрии в Россию двух украинских детей. Он записал видео, на котором демонстративно разрезает на куски свой членский билет.

— По информации СМИ, это сделал доктор Йозеф Зигеле, генеральный секретарь ЕИО, член правления ЕИО и заместитель омбудсмена Тироля. Властями Австрии начато официальное расследование относительно действий Зигеле, — подчеркнул Лубинец.

По его словам, Зигеле нарушил Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, а насильственная передача детей в данном случае является одним из признаков геноцида.

— В Европейском институте омбудсмана по моей просьбе не провели внутреннего расследования и не применили соответствующих санкций к Зигеле, поступок которого противоречит цели основания Института и свидетельствует о его предвзятости. Президент Института Драган Милков проигнорировал мои запросы, — добавил Лубинец.

Поэтому он обратился к коллегам из ЕИО с просьбой рассмотреть возможность немедленного выхода из организации и осудить действия его руководства.

Сейчас смотрят

В середине января австрийские СМИ сообщили о том, что чиновника офиса омбудсмена в провинции Тироль (Австрии) отстранили от работы из-за того, что он без консультации с соответствующими органами Украины отправил в Москву двух украинских подростков 16 и 17 лет — якобы для воссоединения семьи.

Дети находились в одном из детско-юношеских учреждений Австрии в рамках программы помощи Украине, а затем их самолетом переправили к матерям в столицу страны-агрессора.

Фото: Дмитро Лубінець