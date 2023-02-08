Лубінець порізав на шматки членський квиток Європейського інституту омбудсмана – причина

Лютий, 08 в 14:58

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про вихід зі складу Європейського інституту омбудсмана. Причина – незаконний вивіз членом організації з Австрії до Росії двох українських дітей. Він записав відео, на якому демонстративно розрізає на шматки свій членський квиток.

– За інформацією ЗМІ, це зробив доктор Йозеф Зігеле, генеральний секретар ЄІО, член правління ЄІО та заступник омбудсмана Тіролю. Владою Австрії розпочате офіційне розслідування щодо дій Зігеле, – наголосив Лубінець.

За його словами, Зігеле порушив Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, а насильницька передача дітей у даному випадку є однією з ознак геноциду.

– У Європейському інституті омбудсмана на моє прохання не провели внутрішнього розслідування та не застосували відповідних санкцій до Зігеле, вчинок якого суперечить меті заснування Інституту та свідчить про його упередженість. Президент Інстиуту Драган Мілков проігнорував мої запити, – додав Лубінець.

Тому він звернувся до колег із ЄІО з проханням розглянути можливість негайного виходу із організації та засудити дії його керівництва.

Зараз дивляться

В середині січня австрійські ЗМІ повідомили про те, чиновника офісу омбудсмена у провінції Тіроль (Австрії) відсторонили від роботи через те, що він без консультації з відповідними органами України в ідправив до Москви двох українських підлітків 16 та 17 років – нібито для возз’єднання сім’ї.

Діти перебували в одному з дитячо-юнацьких закладів Австрії в рамках програми допомоги Україні, а потім їх літаком переправили до матерів у столицю країни-агресора.

Фото: Дмитро Лубінець