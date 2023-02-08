Новим партнером Укроборонпрому став чеський виробник військової техніки VOP CZ

Лютий, 08 в 14:00

Державний концерн Укроборонпром домовився про співпрацю з чеським виробником військової техніки VOP CZ.

Про це йдеться на сайті Укроборонпрому.

Зазначено, що пріоритетом є виробництво, ремонт і спільні розробки броньованої техніки, а також створення ланцюжків постачання деталей та виробів.

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– Загалом співпраця передбачає виробництво військової техніки, збільшення обсягів виробництва боєприпасів різних калібрів (як на наявних потужностях, так і на новостворених у безпечних місцях), розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту ОВТ, а також співпрацю у сфері високих технологій, зокрема створення спільних науково-дослідних центрів, – йдеться в повідомленні.

В Укроборонпромі додали, що поглиблення партнерства з Чехією в оборонній галузі сприятиме подальшій інтеграції України в ОПК Північноатлантичного альянсу. На сьогодні концерн вже має низку домовленостей про співпрацю з понад десятьма країнами-членами НАТО.

Раніше повідомлялось, що Укроборонпром розгорнув за кордоном серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів на потужностях однієї з країн-членів НАТО.