Оккупанты сосредоточили основные усилия на наступлении на 5 направлениях — Генштаб

Февраль, 08 в 20:21

Россия пытается взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

О ситуации на разных направлениях рассказали в Генеральном штабе.

В частности, больше всего обстрелов наши защитники испытали на Бахмутском направлении. Там враг обстрелял 20 населенных пунктов. Под огнем оккупантов оказались Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Богдановка, Ивановское, Николаевка, Клищиевка, Озаряновка, Александро-Шультино и Веселое Донецкой области. Кроме того, враг нанес авиаудары вблизи Ивановского.

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На Купянском и Лиманском направлениях под огневое поражение попали районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Купянск, Куриловка, Кисловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Кременная, Кузьмино, Диброва и Белогоровка Луганской области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под огнем оккупантов находились Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области. Авиационные удары оккупантов фиксировались недалеко от Авдеевки и Марьинки.