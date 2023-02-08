После боя вырезали почку и отправили на фронт: оккупант о незаконных сделках в армии РФ

Февраль, 08 в 18:36

Российский военный в перехваченном разговоре рассказывает своему товарищу о случае, когда тяжелораненого солдата армии РФ быстро вернули на фронт. При этом документального оформления операции не было.

— Е*ануло ему, короче… вырезали одну почку, понял? Дома просидел месяца два, позвонили, опять забрали с одной почкой. Почки у него по факту нету, по бумагам это нигде не проходит. Кто делал операцию — вообще неизвестно… вырезали почку в Ясиноватой…отвезли потом отлеживаться в Донецк, — говорит оккупант.

Напомним, что потери в армии России растут. К примеру, ранее украинские защитники установили новый рекорд, уничтожив 1 030 оккупантов в сутки.

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Кроме того, больницы переполнены ранеными. Так, в Запорожской области в населенном пункте Васильевка оккупанты решили забрать у детей помещение больницы и сделать себе там госпиталь.

Фото: ГУР