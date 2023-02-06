Февраль, 06 в 7:04

В Запорожской области в населенном пункте Васильевка оккупанты решили забрать у детей помещение больницы и сделать себе там госпиталь.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Оккупантам не хватает больниц для своих раненых. Поэтому в этой детской больнице прекратили прием детей, в то время как там лечатся раненые российские захватчики.

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