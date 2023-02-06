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Факты / Україна

В Васильевке Запорожской области оккупанты забрали детскую больницу себе под госпиталь

Марта Бондаренко, редактор ленты
російські окупанти
Фото: Getty Images

В Запорожской области в населенном пункте Васильевка оккупанты решили забрать у детей помещение больницы и сделать себе там госпиталь.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Оккупантам не хватает больниц для своих раненых. Поэтому в этой детской больнице прекратили прием детей, в то время как там лечатся раненые российские захватчики.

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Также в Генштабе рассказали, что наша авиация за прошедшие сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения врага и удар по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы противника и состав боеприпасов.

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Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что из-за значительных потерь, в частности на Запорожском направлении, оккупанты забирают себе помещения гражданских больниц и переоборудованы под военные госпитали.

Источник: Генштаб ВСУ
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