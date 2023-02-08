Після бою вирізали нирку та відправили на фронт: окупант про незаконні оборудки в армії РФ

Лютий, 08 в 18:36

Російський військовий у перехопленій розмові розповідає своєму товаришеві про випадок, коли тяжко пораненого солдата армії РФ швидко повернули на фронт. При цьому документального оформлення операції не було.

– Ї*ануло йому, коротше… вирізали одну нирку, зрозумів? Вдома просидів місяці два, зателефонували, знову забрали з однією ниркою. Нирки у нього за фактом нема, за паперами це ніде не проходить. Хто робив операцію – взагалі невідомо… вирізали нирку в Ясинуватій… відвезли потім відлежуватися до Донецька, – каже окупант.

Нагадаємо, що втрати в армії Росії зростають. Наприклад, напередодні українські захисники встановили новий рекорд, знищивши 1 030 окупантів за добу.

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Крім того, лікарні переповнені пораненими. Так, у Запорізькій області в населеному пункті Василівка окупанти вирішили забрати у дітей приміщення лікарні та зробити собі там шпиталь.

Фото: ГУР