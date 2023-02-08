Співробітники Служби безпеки України затримали російського агента, який коригував ракетні удари по Харкову 5 лютого 2023 року.

Зрадником виявився місцевий мешканець, який співпрацював з російською військовою розвідкою.

Він приховано фіксував і передав ворогу місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури на території Харківського регіону.

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– Після “прильотів” росіяни ставили цьому ж агенту завдання зафіксувати і передати їм результати влучань. Зрадник вів комунікацію з куратором через електронні канали зв’язку із суворим дотриманням всіх заходів конспірації. На “завдання” він вирушав без мобільних телефонів, намагаючись уникнути відстеження, – повідомили в СБУ.

Співробітники спецслужби затримали агента РФ безпосередньо під час виконання чергового завдання ворога – збору інформації про результати ракетного обстрілу одного з вищих навчальних закладів міста.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 5 лютого близько 08:20 російські війська вдарили двома ракетами типу С-300 по Київському району Харкова.

Один зі снарядів влучив у Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, поранення дістав охоронець вишу. Інша ворожа ракета, влучивши між житловими будинками неподалік, поранила ще чотирьох людей.