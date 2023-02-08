В Бердянске раздались взрывы
Требует проверки
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В Бердянске Запорожской области были слышны взрывы.
Об этом пишут в СМИ.
– В Бердянске были слышны взрывы. В районе — прожарка русни, — сообщает паблик Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.
Кроме того, 7 февраля в районе порта Мариуполя, куда россияне недавно завезли военную технику и ПВО, прогремело пять громких взрывов.
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Ранее в Генштабе подтвердили поражение базы оккупантов в Макеевке. По данным Страткома ВСУ, там погибли около 400 захватчиков, еще примерно 300 получили ранения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 350-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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