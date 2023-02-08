Февраль, 08 в 20:32

В Бердянске Запорожской области были слышны взрывы.

Об этом пишут в СМИ.

– В Бердянске были слышны взрывы. В районе — прожарка русни, — сообщает паблик Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Кроме того, 7 февраля в районе порта Мариуполя, куда россияне недавно завезли военную технику и ПВО, прогремело пять громких взрывов.

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Ранее в Генштабе подтвердили поражение базы оккупантов в Макеевке. По данным Страткома ВСУ, там погибли около 400 захватчиков, еще примерно 300 получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 350-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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