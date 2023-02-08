Лютий, 08 в 20:32

У Бердянську Запорізької області було чутно вибухи.

Про це пишуть у ЗМІ.

– У Бердянську було чутно вибухи. В районі — просмажування русні, – повідомляє паблік Збройні сили України. Війна з окупантами.

Також 7 лютого у районі порту Маріуполя, куди росіяни нещодавно завезли військову техніку та ППО, прогриміло п’ять гучних вибухів.

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Раніше у Генштабі підтвердили ураження бази окупантів у Макіївці. За даними Страткома ЗСУ, там загинули близько 400 загарбників, ще приблизно 300 зазнали поранень.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 350-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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