В Киеве скоро демонтируют памятники Ватутину и Чкалову
В Киеве демонтируют памятники российскому летчику Валерию Чкалову и советскому генералу Николаю Ватутину.
Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики.
Отмечено, что в Минкульте их признали не подлежащими занесению в Госреестр недвижимых памятников Украины.
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Соответствующий приказ подписал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
— И хотя вопрос переноса вышеупомянутых памятников КГГА могла решить и без вмешательства министерства, другим определенным законом способом, теперь КГГА точно должна демонтировать и перенести монументы, — говорится в сообщении.
Ранее в Одессе был демонтирован памятник Екатерине II.
Фото: Реальный Киев