Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Киеве скоро демонтируют памятники Ватутину и Чкалову

Бедрак Виктория, редактор ленты
В Киеве скоро демонтируют памятники Ватутину и Чкалову

В Киеве демонтируют памятники российскому летчику Валерию Чкалову и советскому генералу Николаю Ватутину.

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики.

Отмечено, что в Минкульте их признали не подлежащими занесению в Госреестр недвижимых памятников Украины.

Сейчас смотрят

Соответствующий приказ подписал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

— И хотя вопрос переноса вышеупомянутых памятников КГГА могла решить и без вмешательства министерства, другим определенным законом способом, теперь КГГА точно должна демонтировать и перенести монументы, — говорится в сообщении.

Ранее в Одессе был демонтирован памятник Екатерине II.

Фото: Реальный Киев

Источник: Минкульт
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка