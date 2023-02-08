У Києві незабаром демонтують пам’ятники Ватутіну та Чкалову
У Києві демонтують пам’ятники російському льотчику Валерію Чкалову та радянському генералу Миколі Ватутіну.
Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.
Зазначено, що у Мінкульті їх визнали такими, що не підлягають занесенню до Держреєстру нерухомих пам’яток України.
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Відповідний наказ підписав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
– І хоча питання перенесення вищезазначених пам’ятників КМДА могла вирішити і без втручання міністерства, в інший визначений законом спосіб, тепер КМДА точно має демонтувати й перенести монументи, – йдеться в повідомленні.
Раніше в Одесі демонтували пам’ятник Катерині II.
Фото: Реальний Київ