У Києві незабаром демонтують пам’ятники Ватутіну та Чкалову

Лютий, 08 в 15:12

У Києві демонтують пам’ятники російському льотчику Валерію Чкалову та радянському генералу Миколі Ватутіну.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Зазначено, що у Мінкульті їх визнали такими, що не підлягають занесенню до Держреєстру нерухомих пам’яток України.

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Відповідний наказ підписав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

– І хоча питання перенесення вищезазначених пам’ятників КМДА могла вирішити і без втручання міністерства, в інший визначений законом спосіб, тепер КМДА точно має демонтувати й перенести монументи, – йдеться в повідомленні.

Раніше в Одесі демонтували пам’ятник Катерині II.

Фото: Реальний Київ