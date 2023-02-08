Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В оккупированном Мариуполе перестали кормить детей в школах и детсадах – Андрющенко

Анастасия Гевко, редактор ленты
школа

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городских школах и детских садах перестали кормить детей.

Об этом он написал на своем канале в Telegram в среду, 8 февраля.

Он отметил, что отказ от кормления детей в учебных заведениях аргументируется отсутствием денег на эти нужды в бюджете так называемой ДНР.

Сейчас смотрят

– Теперь директора и учителя-предатели требуют от родителей ежедневно по 200 рублей на “молоко с булочкой”. Коммунизм закончился. Пришло время настоящей России, – подчеркнул Андрющенко.

Ранее стало известно, что коллаборанты устроили облаву на детей в школах – они массово проверяли телефоны школьников, ища там “запрещенную символику” и “свастику”.

Читайте
Ищут “нацистскую” символику: в Мариуполе оккупанты массово проверяют телефоны школьников

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка