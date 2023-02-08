В оккупированном Мариуполе перестали кормить детей в школах и детсадах – Андрющенко

Февраль, 08 в 16:49

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в городских школах и детских садах перестали кормить детей.

Об этом он написал на своем канале в Telegram в среду, 8 февраля.

Он отметил, что отказ от кормления детей в учебных заведениях аргументируется отсутствием денег на эти нужды в бюджете так называемой ДНР.

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– Теперь директора и учителя-предатели требуют от родителей ежедневно по 200 рублей на “молоко с булочкой”. Коммунизм закончился. Пришло время настоящей России, – подчеркнул Андрющенко.

Ранее стало известно, что коллаборанты устроили облаву на детей в школах – они массово проверяли телефоны школьников, ища там “запрещенную символику” и “свастику”.