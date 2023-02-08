В окупованому Маріуполі перестали годувати дітей у школах та дитсадках – Андрющенко

Лютий, 08 в 16:49

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у міських школах та дитячих садочках перестали годувати дітей.

Про це він написав на своєму каналі у Telegram у середу, 8 лютого.

Він зазначив, що відмова від годування дітей у навчальних закладах аргументується відсутністю грошей на ці потреби у бюджеті так званої ДНР.

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– Тепер директори та вчителі-зрадники вимагають від батьків щоденно по 200 рублів на “молоко с булочкой”. Комунізм закінчився. Прийшов час справжньої Росії, – підкреслив Андрющенко.

Раніше стало відомо, що колаборанти влаштували “облаву” на дітей у школах – вони масово перевіряли телефони школярів, шукаючи там “заборонену символіку”.