В окупованому Маріуполі перестали годувати дітей у школах та дитсадках – Андрющенко
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у міських школах та дитячих садочках перестали годувати дітей.
Про це він написав на своєму каналі у Telegram у середу, 8 лютого.
Він зазначив, що відмова від годування дітей у навчальних закладах аргументується відсутністю грошей на ці потреби у бюджеті так званої ДНР.
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– Тепер директори та вчителі-зрадники вимагають від батьків щоденно по 200 рублів на “молоко с булочкой”. Комунізм закінчився. Прийшов час справжньої Росії, – підкреслив Андрющенко.
Раніше стало відомо, що колаборанти влаштували “облаву” на дітей у школах – вони масово перевіряли телефони школярів, шукаючи там “заборонену символіку”.