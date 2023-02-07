Ищут “нацистскую” символику: в Мариуполе оккупанты массово проверяют телефоны школьников
В Мариуполе россияне и коллаборанты устроили облаву на школьников – массово проверяют смартфоны детей, ища там запрещенные данные и нацистскую символику.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.
Отмечается, что таким образом они активно ищут жителей, которые поддерживают Украину – обыски затронули даже детей.
– В телефонах проверяют подписки на проукраинские группы и “нацистскую” символику… Это свидетельствует только об одном – оккупанты видят в каждом мариупольце врага и они знают, что люди ждут ВСУ и деоккупацию, – пишет горсовет.
Между тем, мариупольцы сообщают, что после этой школьной “проверки” дети оказались в ужасном психологическом состоянии.
– Не понятно, что у них искали и за что запугивали. Составляли какие-то списки. Ребенок боится после этого посещать школу, – пишут мариупольцы.