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Факты / Україна

Ищут “нацистскую” символику: в Мариуполе оккупанты массово проверяют телефоны школьников

Анастасия Гевко, редактор ленты
Ищут “нацистскую” символику: в Мариуполе оккупанты массово проверяют телефоны школьников

В Мариуполе россияне и коллаборанты устроили облаву на школьников – массово проверяют смартфоны детей, ища там запрещенные данные и нацистскую символику.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

Отмечается, что таким образом они активно ищут жителей, которые поддерживают Украину – обыски затронули даже детей.

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– В телефонах проверяют подписки на проукраинские группы и “нацистскую” символику… Это свидетельствует только об одном – оккупанты видят в каждом мариупольце врага и они знают, что люди ждут ВСУ и деоккупацию, – пишет горсовет.

Между тем, мариупольцы сообщают, что после этой школьной “проверки” дети оказались в ужасном психологическом состоянии.

– Не понятно, что у них искали и за что запугивали. Составляли какие-то списки. Ребенок боится после этого посещать школу, – пишут мариупольцы.

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