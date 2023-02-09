Готовят еще более массированную атаку: ветеран Айдара объяснил паузу между ракетными ударами РФ

Февраль, 09 в 19:55

Затяжной перерыв между массированными ракетными атаками может свидетельствовать, что Россия готовит более серьезный и масштабный удар по городам Украины.

Об этом в в эфире FREЕДОМ заявил ученый, ветеран батальона Айдар Евгений Дикий.

— У них (РФ, — Ред.) были большие перерывы между большими “салютами”. Причем была четкая закономерность, чем дольше перерыв, тем больше “салют”. То есть им нужно каждый раз довольно долгое время, чтобы подготовить большой ракетный обстрел. Примерно от 10 до 14 дней им нужно для подготовки каждого следующего большого салюта. Ну соответственно, если перерыв затягивается еще дольше, значит, может, готовят просто еще большую массированную атаку. О прекращении я бы не говорил, просто живем в очередной паузе, — говорит он.

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Также ветеран батальона Айдар отметил, что запас ракет у России однозначно иссякает.

— Я бы исходил из того, что при таких вот двухнедельных перерывах между залпами на зиму-весну у них еще хватает. Главная для них проблема, что их запасы не возобновляются. То есть их Оборонпром часть видов ракет не производит уже вообще, а те виды, которые производит, у них темп сейчас несколько единиц в месяц, — отметил Дикий.