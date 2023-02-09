Готують ще більшу масовану атаку: ветеран Айдару пояснив паузу між ракетним ударом РФ
Затяжна перерва масованої ракетної атаки може свідчити, що Росія готує більш серйозний та масштабний удар по містам України.
Про це в ефірі FREЕДОМ заявив вчений, ветеран батальйону Айдар Євген Дикий.
– У них (РФ, – Ред.) були великі перерви між великими “салютами”. При чому була чітка закономірність, що довша перерва, тим більше салют. Тобто їм потрібно щоразу досить довгий час, щоб підготувати великий ракетний обстріл. Приблизно від 10 до 14 днів їм потрібне для підготовки кожного наступного великого салюту. Ну відповідно, якщо перерва затягується ще довше, значить готують просто ще більшу масовану атаку. Про припинення я не говорив би, просто живемо у черговій паузі, – каже він.
Також ветеран батальйону Айдар зазначив, що запас ракет у Росії однозначно вичерпується.
– Я виходив би з того, що при таких ось двотижневих перервах між залпами на зиму-весну у них ще вистачає. Головна для них проблема, що їхні запаси не поновлюються. Тобто їхній Оборонпром частину видів ракет не виробляє вже взагалі, а ті види, які виробляє, у них темп зараз кілька одиниць на місяць, – зазначив Дикий.