Готують ще більшу масовану атаку: ветеран Айдару пояснив паузу між ракетним ударом РФ

Лютий, 09 в 19:55

Затяжна перерва масованої ракетної атаки може свідчити, що Росія готує більш серйозний та масштабний удар по містам України.

Про це в ефірі FREЕДОМ заявив вчений, ветеран батальйону Айдар Євген Дикий.

– У них (РФ, – Ред.) були великі перерви між великими “салютами”. При чому була чітка закономірність, що довша перерва, тим більше салют. Тобто їм потрібно щоразу досить довгий час, щоб підготувати великий ракетний обстріл. Приблизно від 10 до 14 днів їм потрібне для підготовки кожного наступного великого салюту. Ну відповідно, якщо перерва затягується ще довше, значить готують просто ще більшу масовану атаку. Про припинення я не говорив би, просто живемо у черговій паузі, – каже він.

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Також ветеран батальйону Айдар зазначив, що запас ракет у Росії однозначно вичерпується.