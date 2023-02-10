На Днепропетровщину летят иранские дроны с Запорожского направления — облсовет
Российская Федерация, вероятно, осуществляет атаку на Днепропетровскую область иранскими-дронами камикадзе Shahed.
Об этом сообщило руководство области.
Руководителя Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что по имеющимся данным вероятна атака дронами-камикадзе на направлении области.
— Прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги. Держитесь дальше от объектов критической инфраструктуры и других стратегических объектов.
Он также призвал не публиковать данные о результатах попаданий вражеских дронов и работы нашей ПВО.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук тоже сообщил об угрозе ударов.
— Шахеды к нам с Запорожского направления, — написал он.
Он призвал администраторов каналов в соцсетях не публиковать никаких фото и видео.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким также сообщил об угрозе атаки дронами в регионе.
— Мопеды будут, но не много… внимание, — написал он.
Перед этим в ряде регионов, в частности в Днепропетровской и Николаевской областях, была объявлена воздушная тревога.