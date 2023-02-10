Февраль, 09 в 22:17

Российская Федерация, вероятно, осуществляет атаку на Днепропетровскую область иранскими-дронами камикадзе Shahed.

Об этом сообщило руководство области.

Руководителя Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что по имеющимся данным вероятна атака дронами-камикадзе на направлении области.

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— Прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги. Держитесь дальше от объектов критической инфраструктуры и других стратегических объектов.

Он также призвал не публиковать данные о результатах попаданий вражеских дронов и работы нашей ПВО.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук тоже сообщил об угрозе ударов.

— Шахеды к нам с Запорожского направления, — написал он.

Он призвал администраторов каналов в соцсетях не публиковать никаких фото и видео.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким также сообщил об угрозе атаки дронами в регионе.

— Мопеды будут, но не много… внимание, — написал он.

Перед этим в ряде регионов, в частности в Днепропетровской и Николаевской областях, была объявлена воздушная тревога.