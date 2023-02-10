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Факти / Україна

На Дніпропетровщину летять іранські дрони з Запорізького напрямку – облрада

Ілля Нежигай, редактор стрічки
іранські Shahed
Фото: Depositphotos

Російська Федерація, ймовірно, здійснює атаку на Дніпропетровську область іранськими-дронами камікадзе Shahed.

Про це повідомило керівництво області.

Керівника Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що за наявними даними імовірна атака дронами-камікадзе на напрямку області.

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– Дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Тримайтеся далі від об’єктів критичної інфраструктури та інших стратегічних об’єктів.

Він також закликав не публікувати даних щодо результатів влучань ворожих дронів і роботи нашої ППО.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук теж повідомив про загрозу ударів.

– Шахеди до нас із Запорізького напрямку, – написав він.

Він закликав адміністраторів каналів у соцмережах не публікувати жодних фото та відео.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім також повідомив про загрозу атаки дронами в регіоні.

– Мопеди будуть, але не багато… увага, – написав він.

Перед цим в низці регіонів, зокрема в Дніпропетровській та Миколаївській областях, була оголошена повітряна тривога.

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