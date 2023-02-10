На Дніпропетровщину летять іранські дрони з Запорізького напрямку – облрада
Російська Федерація, ймовірно, здійснює атаку на Дніпропетровську область іранськими-дронами камікадзе Shahed.
Про це повідомило керівництво області.
Керівника Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що за наявними даними імовірна атака дронами-камікадзе на напрямку області.
– Дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Тримайтеся далі від об’єктів критичної інфраструктури та інших стратегічних об’єктів.
Він також закликав не публікувати даних щодо результатів влучань ворожих дронів і роботи нашої ППО.
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук теж повідомив про загрозу ударів.
– Шахеди до нас із Запорізького напрямку, – написав він.
Він закликав адміністраторів каналів у соцмережах не публікувати жодних фото та відео.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім також повідомив про загрозу атаки дронами в регіоні.
– Мопеди будуть, але не багато… увага, – написав він.
Перед цим в низці регіонів, зокрема в Дніпропетровській та Миколаївській областях, була оголошена повітряна тривога.