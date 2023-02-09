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Факты / Україна

В трех областях сегодня не будут выключать электроэнергию – Укрэнерго

Бедрак Виктория, редактор ленты
електроенергія
Фото: Depositphotos

В Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях сегодня не будут выключать электроэнергию, поскольку там запланировано проведение измерений фактического потребления.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Отмечено, что остальным облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток.

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— Потребление электроэнергии остается значительным из-за понижения температуры. Дефицит мощности сохраняется, больше всего – в вечерние часы. В Одессу и Одесский район постепенно подаются большие объемы электроэнергии, — говорится в сообщении.

Также продолжаются восстановительные работы на теплоэлектростанциях, поврежденных во время ракетных атак и атак дронов. Осуществляется импорт электроэнергии.

В то же время имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме.

В Укрэнерго напомнили, что украинская энергосистема уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 волн атак БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага.

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Источник: Укрэнерго

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