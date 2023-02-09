У трьох областях сьогодні не вимикатимуть електроенергію – Укренерго

Лютий, 09 в 12:25

У Харківській, Херсонській та Хмельницькій областях сьогодні не вимикатимуть електроенергію, оскільки там заплановано проведення вимірів фактичного споживання.

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначено, що до решти обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

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– Споживання електроенергії залишається значним через зниження температури. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години. В Одесу та Одеський район поступово подаються більші обсяги електроенергії, – йдеться в повідомленні.

Також продовжуються відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, пошкоджених під час ракетних атак та нападів дронів. Здійснюється імпорт електроенергії.

Водночас наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі.

В Укренерго нагадали, що українська енергосистема вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і перебувають під контролем ворога.

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Джерело: Укренерго