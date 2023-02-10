Кадрові зміни продовжуються: Кабмін звільнив з посад сімох заступників міністрів
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У п’ятницю, 10 лютого, Кабмін звільнив сімох заступників міністрів.
Про кадрові зміни повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.
Під звільнення потрапили:
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- Кудін Денис Ігорович з посади першого заступника Міністра економіки України;
- Акопян Мері Андраніківна з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;
- Бондаренко Ігор Павлович з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;
- Гончаров Сергій Михайлович з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;
- Драп’ятий Богдан Євгенович з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;
- Павліченко Катерина Володимирівна з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;
- Рабійчук Ольга Олександрівна з посади заступника Голови Державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.