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Факти / Україна

Кадрові зміни продовжуються: Кабмін звільнив з посад сімох заступників міністрів

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Кабмін
Фото: Depositphotos

У п’ятницю, 10 лютого, Кабмін звільнив сімох заступників міністрів.

Про кадрові зміни повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

Під звільнення потрапили:

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  • Кудін Денис Ігорович з посади першого заступника Міністра економіки України;
  • Акопян Мері Андраніківна з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;
  • Бондаренко Ігор Павлович з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;
  • Гончаров Сергій Михайлович з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;
  • Драп’ятий Богдан Євгенович з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;
  • Павліченко Катерина Володимирівна з посади заступника Міністра внутрішніх справ України;
  • Рабійчук Ольга Олександрівна з посади заступника Голови Державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
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