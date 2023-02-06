Перестаньте разжигать вражду, это была шутка: скандальную пресс-офицерку ГПСУ уволили с военной службы

Скандальную пресс-офицерку Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Иванну Плантовскую уволили с военной службы.

Эту информацию в комментарии украинским журналистам подтвердил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Она попала в скандал из-за фотографий с отдыха в Париже и Буковеле во время военного положения на территории Украины.

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— Да, я могу подтвердить, что Плантовскую уволили с военной службы. До этого ее из Одессы перевели в Житомирский пограничный отряд для прохождения дальнейшей службы на должности, которая не связана с коммуникациями. Сейчас она уволена, в соответствии с законодательством Украины о воинской обязанности и службе. Увольнение произошло в конце января, — отметил он.

По его словам, Плантовская никогда не была пресс-секретарем Госпогранслужбы Украины. Она выполняла обязанности офицера пресс-службы, но не руководила ею.

Плантовская попала в скандал из-за снимков, которые уже бывшая пресс-офицер публиковала в соцсетях. Пользователи соцсетей возмутились поведением военной.

— Из нескольких десятков тысяч комментариев в мой адрес с проклятиями меня и моей семьи, угрозами, унижением, на которые я не отвечала, СМИ выбрали один мой комментарий, который я перевела в шутку, чтобы хотя бы как-то защититься. Перестаньте разжигать вражду внутри страны, — заявила Плантовская.

На страницах она хвасталась отдыхом на зимние праздники в Париже и Буковеле, однако она не освещала работу Госпогранслужбы.

В то же время она жаловалась, что получает хейт в интернете, и обещала “рассказать правду”, а потом перестала комментировать ситуацию.