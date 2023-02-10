Февраль, 10 в 8:42

По состоянию на 10 февраля украинские защитники дают отпор российским оккупантам, которые бросают основные силы для наступления в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара.

Карта боевых действий в Украине на 10.02.2023

Потери РФ на 10 февраля 2023

личного состава – около 135 740 (+730),

танков ‒ 3 258 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 6 471 (+3),

артиллерийских систем – 2 251 (+7),

реактивных систем залпового огня – 463,

средств противовоздушной обороны ‒ 233 (+1),

самолетов – 295,

вертолетов – 286 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 970 (+3),

крылатых ракет ‒ 796,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 126 (+5),

специальной техники – 211.

Полномасштабная война в Украине длится уже 352-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.