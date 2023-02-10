Карта боевых действий на 10.02.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
По состоянию на 10 февраля украинские защитники дают отпор российским оккупантам, которые бросают основные силы для наступления в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара.
Карта боевых действий в Украине на 10.02.2023
Потери РФ на 10 февраля 2023
- личного состава – около 135 740 (+730),
- танков ‒ 3 258 (+3),
- боевых бронированных машин ‒ 6 471 (+3),
- артиллерийских систем – 2 251 (+7),
- реактивных систем залпового огня – 463,
- средств противовоздушной обороны ‒ 233 (+1),
- самолетов – 295,
- вертолетов – 286 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 970 (+3),
- крылатых ракет ‒ 796,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 126 (+5),
- специальной техники – 211.
Полномасштабная война в Украине длится уже 352-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.