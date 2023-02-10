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Факти / Україна

Карта бойових дій на 10.02.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 10 лютого українські захисники дають відсіч російським окупантам, які кидають основні сили для наступу в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар’їнки та Вугледара.

Карта бойових дій в Україні на 10.02.2023

Карта бойових дій 9 лютого 2023

Втрати РФ на 10 лютого 2023

  • особового складу ‒ близько 135 740 (+730),
  • танків ‒ 3 258 (+3),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 471 (+3),
  • артилерійських систем – 2 251 (+7),
  • реактивних систем залпового вогню – 463,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 233 (+1),
  • літаків – 295,
  • гелікоптерів – 286 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 970 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 796,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 126 (+5),
  • спеціальної техніки ‒ 211.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 352-гу добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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