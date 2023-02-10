Карта бойових дій на 10.02.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Станом на 10 лютого українські захисники дають відсіч російським окупантам, які кидають основні сили для наступу в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар’їнки та Вугледара.
Карта бойових дій в Україні на 10.02.2023
Втрати РФ на 10 лютого 2023
- особового складу ‒ близько 135 740 (+730),
- танків ‒ 3 258 (+3),
- бойових броньованих машин ‒ 6 471 (+3),
- артилерійських систем – 2 251 (+7),
- реактивних систем залпового вогню – 463,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 233 (+1),
- літаків – 295,
- гелікоптерів – 286 (+1),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 970 (+3),
- крилатих ракет ‒ 796,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 126 (+5),
- спеціальної техніки ‒ 211.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 352-гу добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.