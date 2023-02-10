Карта бойових дій на 10.02.2023 – ситуація на фронті

Лютий, 10 в 8:42

Станом на 10 лютого українські захисники дають відсіч російським окупантам, які кидають основні сили для наступу в районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар’їнки та Вугледара.

Карта бойових дій в Україні на 10.02.2023

Втрати РФ на 10 лютого 2023

особового складу ‒ близько 135 740 (+730),

танків ‒ 3 258 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 6 471 (+3),

артилерійських систем – 2 251 (+7),

реактивних систем залпового вогню – 463,

засобів протиповітряної оборони ‒ 233 (+1),

літаків – 295,

гелікоптерів – 286 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 970 (+3),

крилатих ракет ‒ 796,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 126 (+5),

спеціальної техніки ‒ 211.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 352-гу добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.