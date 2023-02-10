Правительство Молдовы вместе с премьером уходит в отставку — Гаврилица

Февраль, 10 в 13:36

Правительство Молдовы уходит в отставку вместе с премьер-министром.

Об этом заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

— После полутора лет на должности я объявляю о своей отставке, — заявила Гаврилица на брифинге.

Она поблагодарила всех, с кем работала на этом посту, и назвала достижения своего Кабмина.

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— Я ухожу с чувством исполненного долга и спокойным сердцем. Дорогие граждане, призываю вас оставаться солидарными, чтобы превратить Молдову в европейское государство, — подчеркнула она.

Справка. Президент Майя Санду назначила Наталью Гаврилицу премьер-министром 30 июля 2021 год. Правительство, возглавляемое Гаврилицей, сложил присягу 6 августа 2021 года.

Напомним, что в начале декабря 2022 года Гаврилица посетила Киев с визитом. В ходе встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем между правительствами двух стран был достигнут ряд договоренностей.