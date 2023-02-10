Уряд Молдови разом з прем’єром йде у відставку – Гаврилиця

Лютий, 10 в 13:36

Уряд Молдови йде у відставку разом із прем’єр-міністеркою.

Про це заявила прем’єр-міністерка країни Наталія Гаврилиця.

Вона подякувала всім, з ким працювала на цій посаді, і озвучила досягнення свого Кабміну.

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– Я йду з почуттям виконаного обов’язку та спокійним серцем. Дорогі громадяни, закликаю вас залишатися солідарними, щоб перетворити Молдову на європейську державу, — наголосила вона.

Довідка. Президент Мая Санду призначила Наталю Гаврилицю прем’єр-міністеркою 30 липня 2021 року. Уряд, очолюваний Гаврилицею, склав присягу 6 серпня 2021 року.

Нагадаємо, що на початку грудня 2022 року Гаврилиця відвідала Київ з візитом. Під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем між урядами двох країн була досягнена низка домовленостей.