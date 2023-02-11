Февраль, 11 в 8:21

Российские оккупанты несут значительные потери в боях, мест в больницах на оккупированных территориях не хватает, поэтому продолжают обустраивать госпитали в обычных лечебных заведениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Так, в оккупированном Старобельске Луганской области хирургическое отделение местной больницы обустроено под госпиталь в связи с большим количеством раненых россиян.

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А в отдельных населенных пунктах Луганской области фиксировалась работа мобильных крематориев противника.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения российского врага, а также четыре удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса, а также три других важных объекта противника.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в Новопскове в Луганской области российские оккупанты планируют строительство крематория, потому что уже негде складывать трупы своих солдат.