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Факты / Україна

В Луганской области оккупанты используют мобильные крематории и переделывают больницы под госпитали — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
В Луганской области оккупанты используют мобильные крематории и переделывают больницы под госпитали — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты несут значительные потери в боях, мест в больницах на оккупированных территориях не хватает, поэтому продолжают обустраивать госпитали в обычных лечебных заведениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Так, в оккупированном Старобельске Луганской области хирургическое отделение местной больницы обустроено под госпиталь в связи с большим количеством раненых россиян.

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А в отдельных населенных пунктах Луганской области фиксировалась работа мобильных крематориев противника.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения российского врага, а также четыре удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, позицию зенитно-ракетного комплекса, а также три других важных объекта противника.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в Новопскове в Луганской области российские оккупанты планируют строительство крематория, потому что уже негде складывать трупы своих солдат.

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