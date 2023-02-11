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Факти / Україна

На Луганщині окупанти використовують мобільні крематорії і переобладнують лікарні під шпиталі – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На Луганщині окупанти використовують мобільні крематорії і переобладнують лікарні під шпиталі – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат у боях, місць у лікарнях на окупованих територіях не вистачає, тому продовжують облаштовувати шпиталі у звичайних лікувальних закладах.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, у окупованому Старобільську Луганської області хірургічне відділення місцевої лікарні облаштоване під шпиталь у зв’язку з великою кількістю поранених росіян.

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А в окремих населених пунктах Луганської області фіксувалася робота мобільних крематоріїв противника.

Авіація Сил оборони України впродовж минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження російського ворога, а також чотири удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу, а також три інших важливих об’єкти противника.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що у Новопскові на Луганщині російські окупанти планують будівництво крематорію, бо вже ніде складати трупи своїх вояків.

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