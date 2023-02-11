Лютий, 11 в 21:26

Росія має наміри провести державний переворот у Молдові та відправити до Туреччини чеченських “рятувальників”, щоб згодом вони опинились саме у Кишиневі.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону.

Його запитали щодо російської ракети, яка пролетіла над територією Молдови, коли офіційний Кишинів наче не відреагував на цей акт агресії з боку Кремля.

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– Давайте не говорити, що у Молдові нічого не відбулося. Ви знаєте, що там зараз відбувається зміна керівництва країни, максимально посилюється силовий блок. Наша розвідка попередила Молдову, що Російська Федерація хоче там створити так званий державний переворот. Вони все це усвідомлюють, – сказав він.

На думку Данілова, метою Кремля є те, щоб в Молдові все “запалало” і там з’явилась нова точка напруги, на яку звертатимуть максимальну увагу.

– Ба більше, що деякі з тих покидьків, які були 24-25-26 лютого у складі так званого “чеченського угрупування” тут, на нашій території, на сьогодні вже знаходяться в іншій точці світу, вони працюють “рятувальниками” в Туреччині, – сказав секретар РНБО.

Він наголосив, що українська влада відстежує те, щоб так звані чеченські рятувальники не опинилися в Кишиневі.

– Ми знаємо їх прізвища, ім’я по батькові, тому що ми їх дуже уважно відслідковували свого часу, бо у них було особисте завдання з 24-го лютого, – додав Данілов.

10 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що дві російські ракети Калібр зайшли у повітряний простір Молдови, а потім й Румунії.

Згодом у Міноборони Молдови підтвердили проліт російської ракети, яка порушила повітряний простір країни, а в МЗС Молдови викликали посла РФ для пояснень.