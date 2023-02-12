Февраль, 12 в 9:45

Утром 12 февраля в Херсоне гремят взрывы.

О громких звуках сообщают очевидцы.

Следует отметить, что в эти минуты в областном центре не объявлено воздушной тревоги.

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Информации от областных властей о ситуации в городе воскресным утром пока не поступало.

Между тем там сообщили, что в течение суток российские захватчики 49 раз обстреляли территорию региона.

Мирные населенные пункты области оккупанты атаковали из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

Также был нанесен ракетный удар.

– Херсон российская армия обстреливала 11 раз. Больше всего от обстрелов страдал микрорайон Остров. Вражескими снарядами повреждены жилые дома, – отметили в Херсонской ОВА.

В общей сложности накануне в Херсонской области из-за российских обстрелов ранения получил один человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 354-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Херсонская ОВА