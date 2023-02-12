Окупанти вгатили з артилерії по будівлі ОВА в Херсоні

Лютий, 12 в 11:25

Уранці 12 лютого середмістя Херсону знову перебуває під вогнем російської артилерії.

Оновлено об 11:25. Ворог вкотре завдав удару по будівлі обласної військової адміністрації.

На щастя, минулося без постраждалих.

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Нагадаємо, що вранці 12 лютого в Херсоні прогриміли вибухи. Повітряна тривога в обласному центрі в цей час не була оголошена.

Зауважимо, що протягом доби російські загарбники 49 разів обстріляли територію регіону.

Мирні населені пункти області окупанти атакували з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків.

Також було завдано ракетного удару.

Херсон 11 лютого російська армія обстрілювала 11 разів. Найбільше потерпав мікрорайон Острів. Ворожими снарядами там пошкоджено житлові будинки.

Загалом напередодні в Херсонській області через російські обстріли поранення дістала одна людина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 354-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Херсонська ОВА

Фото: Кирило Тимошенко