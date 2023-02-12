Окупанти вгатили з артилерії по будівлі ОВА в Херсоні
Уранці 12 лютого середмістя Херсону знову перебуває під вогнем російської артилерії.
Оновлено об 11:25. Ворог вкотре завдав удару по будівлі обласної військової адміністрації.
На щастя, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, що вранці 12 лютого в Херсоні прогриміли вибухи. Повітряна тривога в обласному центрі в цей час не була оголошена.
Зауважимо, що протягом доби російські загарбники 49 разів обстріляли територію регіону.
Мирні населені пункти області окупанти атакували з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків.
Також було завдано ракетного удару.
Херсон 11 лютого російська армія обстрілювала 11 разів. Найбільше потерпав мікрорайон Острів. Ворожими снарядами там пошкоджено житлові будинки.
Загалом напередодні в Херсонській області через російські обстріли поранення дістала одна людина.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 354-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Херсонська ОВА
Фото: Кирило Тимошенко