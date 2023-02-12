Февраль, 12 в 6:18

Ночью 12 февраля критическая инфраструктура в восточных областях Украины выдержала очередную вражескую атаку дронов.

Об этом сообщили в Воздушном командовании Восток.

По результатам работы сил противовоздушной обороны, в Запорожской области уничтожены четыре дрона-камикадзе типа Shahed.

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Еще один БПЛА типа Орлан-10 был ликвидирован на территории Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 354-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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