Очередная атака дронов на критическую инфраструктуру: силы ПВО уничтожили 5 БПЛА
Фото: Нацполиция
Ночью 12 февраля критическая инфраструктура в восточных областях Украины выдержала очередную вражескую атаку дронов.
Об этом сообщили в Воздушном командовании Восток.
По результатам работы сил противовоздушной обороны, в Запорожской области уничтожены четыре дрона-камикадзе типа Shahed.
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Еще один БПЛА типа Орлан-10 был ликвидирован на территории Донецкой области.
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