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Факты / Україна

Очередная атака дронов на критическую инфраструктуру: силы ПВО уничтожили 5 БПЛА

Татьяна Забожко, редактор ленты
Дрони пошкодили на Київщині п’ять будинків
Фото: Нацполиция

Ночью 12 февраля критическая инфраструктура в восточных областях Украины выдержала очередную вражескую атаку дронов.

Об этом сообщили в Воздушном командовании Восток.

По результатам работы сил противовоздушной обороны, в Запорожской области уничтожены четыре дрона-камикадзе типа Shahed.

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Еще один БПЛА типа Орлан-10 был ликвидирован на территории Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 354-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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