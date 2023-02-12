Чергова атака дронів на критичну інфраструктуру: сили ППО знищили 5 БПЛА

Лютий, 12 в 6:18

Уночі 12 лютого критична інфраструктура в східних областях України витримала чергову ворожу атаку дронів.

Про це повідомили в Повітряному командуванні Схід.

За результатами роботи сил протиповітряної оборони, у Запорізькій області знищено чотири дрони-камікадзе типу Shahed.

Зараз дивляться

Ще один БПЛА типу Орлан-10 ліквідований на території Донецької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 354-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.