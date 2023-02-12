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Факти / Україна

Чергова атака дронів на критичну інфраструктуру: сили ППО знищили 5 БПЛА

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Дрони пошкодили на Київщині п’ять будинків
Фото: Нацполіція

Уночі 12 лютого критична інфраструктура в східних областях України витримала чергову ворожу атаку дронів.

Про це повідомили в Повітряному командуванні Схід.

За результатами роботи сил протиповітряної оборони, у Запорізькій області знищено чотири дрони-камікадзе типу Shahed.

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Ще один БПЛА типу Орлан-10 ліквідований на території Донецької області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 354-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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