Чергова атака дронів на критичну інфраструктуру: сили ППО знищили 5 БПЛА
Фото: Нацполіція
Уночі 12 лютого критична інфраструктура в східних областях України витримала чергову ворожу атаку дронів.
Про це повідомили в Повітряному командуванні Схід.
За результатами роботи сил протиповітряної оборони, у Запорізькій області знищено чотири дрони-камікадзе типу Shahed.
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Ще один БПЛА типу Орлан-10 ліквідований на території Донецької області.
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