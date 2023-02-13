Февраль, 12 в 22:07

Россия изменила тактику беспилотниками и теперь ежедневно вечером атакует украинские города дронами вечером, а не ночью.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он напомнил, что атаки России беспилотниками происходят третий день подряд.

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— Изменили они (россияне, — Ред.) время применения этих БПЛА, не только запускают с 23 часов, не только в ночное время они (беспилотники, — Ред.) заходят на территорию Украины, а уже запускают в вечернее время. Место запуска не меняется, это восточное побережье Азовского моря и таким образом небольшими группами они начали атаковать, — пояснил Игнат.

Таким образом враг исследует работу украинской противовоздушной обороны, пояснил представитель ВС ВСУ.

Он одновременно не смог подтвердить, что атаки вечером 12 февраля происходили именно иранскими дронами Shahed.

Представитель ВС ВСУ прокомментировал публикацию The Guardian о передаче Ираном в Россию партии новых типов беспилотников Shahed-131 и Shahed-129.

— Перечень БПЛА, которые имеет сегодня Иран, там достаточно большая линейка (разновидностей, — Ред.). Около 10 я лично видел разных типов… То, что они могут передать (беспилотники России, — Ред.) — такая угроза сохраняется, — сказал он.

В частности Юрий Игнат прокомментировал запуски вражеской авиации из Беларуси, когда Россия маскирует взлет различных моделей самолетов под взлет МиГ-31, из-за которого на территории Украины может быть объявлена воздушная тревога.

По словам представителя ВС ВСУ, у России все еще есть возможность изготавливать крылатые ракеты Кинжал, которых в российской армии осталось около 40-50 единиц.

Напомним, вечером 12 февраля оккупанты выпустили по территории Украины беспилотники в направлении Днепра, где впоследствии раздались взрывы.

Фото: АрміяInform