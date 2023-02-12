Россия атакует Днепр иранскими дронами. Жители области говорят о взрывах
Россия снова направила иранские дроны в направлении Днепропетровской области.
В области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram канале.
— Опять мопеды. Стражи неба — на защите, — написал он.
Он призвал жителей региона быть осмотрительными и беречь себя.
Впоследствии на территории Днепропетровской области прогремели взрывы, пишут жители региона и публикуют соответствующие аудиозаписи. Пока неизвестно, каковы причины взрывов.
В то же время глава Николаевской ОГА Виталий Ким тоже сообщил, что, вероятно, в направлении Днепра летят два иранских дрона-камикадзе Shahed.
— 2 мопеда. Днепр, — лаконично сообщил он.
Перед этим Российская Федерация два вечера подряд атаковала Украину небольшими партиями иранских беспилотников Shahed.
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит, что в этом нет какой-то новой тактики, поскольку Россия прибегала к подобным действиям в сентябре-октябре 2022 года.