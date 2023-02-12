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Факты / Україна

Россия атакует Днепр иранскими дронами. Жители области говорят о взрывах

Илья Нежигай, редактор ленты
Россия атакует Днепр иранскими дронами. Жители области говорят о взрывах

Россия снова направила иранские дроны в направлении Днепропетровской области.

В области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram канале.

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— Опять мопеды. Стражи неба — на защите, — написал он.

Он призвал жителей региона быть осмотрительными и беречь себя.

Впоследствии на территории Днепропетровской области прогремели взрывы, пишут жители региона и публикуют соответствующие аудиозаписи. Пока неизвестно, каковы причины взрывов.

В то же время глава Николаевской ОГА Виталий Ким тоже сообщил, что, вероятно, в направлении Днепра летят два иранских дрона-камикадзе Shahed.

— 2 мопеда. Днепр, — лаконично сообщил он.

Перед этим Российская Федерация два вечера подряд атаковала Украину небольшими партиями иранских беспилотников Shahed.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорит, что в этом нет какой-то новой тактики, поскольку Россия прибегала к подобным действиям в сентябре-октябре 2022 года.

Фото: Головне управління розвідки

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