Лютий, 12 в 22:07

Росія змінила тактику безпілотниками і тепер щоденно ввечері атакує українські міста дронами ввечері, а не вночі.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він нагадав, що атаки Росії безпілотниками відбуваються третій день поспіль.

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– Змінили вони (росіяни, – Ред.) час застосування цих БПЛА, не лише запускають з 23 години, не лише в нічний час вони (безпілотники, – Ред.) заходять на територію України, а вже запускають у вечірній час. Місце запуску не міняється, це східне узбережжя Азовського моря і таким чином невеликими групами вони почали атакувати, – пояснив Ігнат.

Таким чином ворог досліджує роботу української протиповітряної оборони, пояснив речник ПС ЗСУ.

Він водночас не зміг підтвердити, що атаки ввечері 12 лютого відбувались саме іранськими дронами Shahed.

Речник ПС ЗСУ прокоментував публікацію The Guardian щодо передачі Іраном до Росії партії нових типів безпілотників Shahed-131 та Shahed-129.

– Перелік БПЛА, які має сьогодні Іран, там досить велика лінійка (різновидів, – Ред.). Близько до 10 я особисто бачив різних типів… Те, що вони можуть передати (безпілотники Росії, – Ред.) – така загроза зберігається, – сказав він.

Зокрема Юрій Ігнат прокоментував запуски ворожої авіації з Білорусі, коли Росія маскує зліт різноманітних моделей літаків під зліт МіГ-31, через який на території України може бути оголошена повітряна тривога.

За словами речника ПС ЗСУ, у Росії все ще є можливість виготовляти крилаті ракети Кинджал, яких в російської армії залишилось близько 40-50 одиниць.

Нагадаємо, ввечері 12 лютого окупанти випустили по території України безпілотники в напрямку Дніпра, де згодом пролунали вибухи.

Фото: АрміяInform