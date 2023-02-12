Чтобы Путин не победил в войне, Украине срочно нужно оружие — Дуда

Февраль, 12 в 15:59

Россия может победить, если Украина срочно не получит вооружение. Российскому диктатору Владимиру Путину плевать на жизни своих военных и он не собирается останавливаться.

Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда в интервью Le Figaro.

– Да, могут, если Украина не получит помощь очень срочно. У них нет современной военной инфраструктуры, но есть люди! Если в ближайшие недели мы не отправим в Украину военную технику, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится, — заявил Дуда, отвечая на вопрос, может ли Россия выиграть войну.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что отправка Украине истребителей F-16 может стать “серьезным вызовом”.

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Источник: сайт президента Польши