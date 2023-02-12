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Факти / Україна

Щоб Путін не переміг у війні, Україні терміново потрібна зброя – Дуда

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Анджей Дуда
Фото: Depositphotos

Росія може перемогти, якщо Україна терміново не отримає озброєння. Російському диктатору Володимиру Путіну начхати на життя своїх військових і він не збирається зупинятись.

Про це сказав президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Le Figaro.

– Так, можуть, якщо Україна не отримає допомогу дуже терміново. У них немає сучасної військової інфраструктури, але є люди! Якщо в найближчі тижні ми не відправимо в Україну військову техніку, Путін може перемогти. Він може перемогти, і ми не знаємо, де він зупиниться, – заявив Дуда, відповідаючи на запитання, чи може Росія виграти війну.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що відправлення Україні винищувачів F-16 може стати “серйозним викликом”.

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Джерело: сайт президента Польщі

Джерело: Le Figaro
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