Февраль, 12 в 1:22

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил в субботу, что он попросил американские и канадские силы подняться на перехват “неопознанного объекта, нарушившего воздушное пространство Канады”, и американский F-22 сбил его.

Об этом канадский премьер написал на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел через день после того, как президент США Джо Байден приказал сбить другой “неопознанный объект” над Аляской, и через неделю после того, как у Южной Каролины был сбит воздушный шар-шпион, пересекавший территорию США.

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Трюдо написал, что канадские команды сейчас работают над извлечением обломков.

— Я приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады, — написал он.

Командование Северной Америки сбило объект над Юконом, а канадские и американские самолеты были подняты в воздух, и американский F-22 успешно сбил объект, добавил премьер Канады.

Джастин Трюдо добавил, что он имел разговор с Джо Байденом по поводу пересечения границы неопознанным объектом.

Ранее в субботу канадский телеканал Global News сообщил, что источники в службе безопасности отслеживают “еще один или два объекта”, которые, по их мнению, могут быть шпионскими аэростатами.

Источник сообщил Fox News, что ранее неопознанный объект был обнаружен “над Аляской недалеко от северного побережья”.

Это произошло после того, как источники сообщили CNN, что в прошлом году военные разработали метод отслеживания воздушных шаров-шпионов — несмотря на то, что объект размером с небольшой автомобиль не был зафиксирован радаром до тех пор, пока не оказался над Аляской.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что объект был сбит в течение часа после приказа президента Джо Байдена. После этого Пентагон направил военные вертолеты, чтобы извлечь его из замерзших вод.

Официальные лица еще не подтвердили, что это за объект и какой стране он принадлежит. Неясно, является ли он еще одним китайским аэростатом-шпионом, подобным тому, который был сбит у побережья Южной Каролины в начале этого месяца.

Официальные лица заявили, что он летел на высоте, потенциально опасной для гражданских самолетов, сообщает The New York Times.

Несколько официальных лиц также заявили, что объект разлетелся на куски после попадания в него ракеты, что еще больше усиливает загадку того, что же на самом деле представляет собой этот объект.

Американский чиновник сообщил, что пилоты, перехватившие объект, сказали, что он имеет цилиндрическую форму и на нем нет никаких видимых средств наблюдения.

В настоящее время Пентагон начал операцию по сбору обломков с поверхности замерзших вод у берегов Аляски.

США начали разрабатывать систему обнаружения аэростатов-шпионов вскоре после вступления Байдена в должность в 2021 году, после того как китайский аэростат-шпион ненадолго пролетел над США. Они используют сигналы воздушного шара для проведения тестов, чтобы определить, где в прошлом могли появляться другие воздушные шары.

То, что они обнаружили, позволило им создать последовательный технический метод для отслеживания воздушных шаров по всему миру. Они начали использовать этот метод в 2022 году и до сих пор не раскрыли, как он был разработан и как обнаруживаются сигналы, сообщает CNN.

В среду Пентагон заявил, что четыре предыдущих полета китайских воздушных шаров-шпионов над США проходили над объектами, которые могли “представлять интерес для китайцев”.

Официальные лица не уточнили, по каким маршрутам пролетали воздушные шары и были ли американские объекты военными.